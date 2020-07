Šok, četvorostruki šampion sveta se povlači?!

Vozač Ferarija Sebastijan Fetel rekao je danas da je spreman da zauvek da napusti Formulu 1 ako ne dobije dobru ponudu za narednu sezonu.



Četvorostruki svetski šampion će na kraju sezone napustiti Ferari, pošto nije dobio ponudu za novi ugovor. Sezona u Formuli 1 počinje u nedelju, trkom za Veliku nagradu Austrije.



"Želim da budem siguran da donosim ispravnu odluku za mene i moju budućnost. Priroda mi je takmičarska, mnogo sam postigao u sportu, motivisan sam i želim da ostvarim više. Da bih to uradio, potrebni su mi pravi 'paket' i pravi ljudi oko mene i to u ovom trenutku tražim. Ako se ukaže prilika, onda je prilično jasno. Ako ne, verovatno ću morati da potražim nešto drugo", rekao je Fetel.



Za razliku od dvostrukog šampiona Fernanda Alonsa, koji bi mogao da se vrati takmičenjima uprkos tome što je završio karijeru 2018. godine, Fetel je rekao da njegov mogući odlazak iz Formule 1 neće biti privremen.



"Verujem da, ako ste spremni da zatvorite vrata, onda bi trebalo da budete spremni to da uradite i da ne očekujete da ćete ih ponovo otvoriti. Morate da budete svesni odluke koju donosite i zbog toga ne jurim ni u šta. Naredne nedelje i meseci će verovatno doneti jasniju sliku", naveo je Fetel.







Jedna od mogućih opcija za Fetela je Reno, koji će ostati bez Danijela Rikarda sledeće sezone, ali se spekuliše da ekipa razmatra mogućnost dovodjenja Alonsa.



Druga, manje verovatna opcija, je da bi Fetel mogao da zameni ili Valterija Botasa ili Luisa Hamiltona u Mercedesu. Obojici ističu ugovori na kraju sezone, ali se očekuje da će produžiti saradnju sa aktuelnim šampionima.



Prošle sezone od Fetela je bio bolji timski kolega Šarl Lekler, iako je vozaču iz Monaka to bila prva sezona u Ferariju, a tek druga u Formuli 1. I dok je Lekleru ponudjen petogodišnji ugovor do 2024. godine, Fetel nije mogao da se dogovori sa direktorom Matijom Binotom o novom ugovoru.



"Za mene je bilo iznenadjenje kada me je pozvao Matija i rekao da ne postoji namera ekipe da nastavimo saradnju", rekao je Fetel, koji će u petak napuniti 33 godine.



Prošle sezone Fetel i Lekler su bili u zategnutim odnosima, čak su se i sudarili na trci u Brazilu. Nemac je rekao da će poštovati timske naredbe ove sezone, ako od njega bude traženo da propusti Leklera, ali da nema nameru da se odrekne svog takmičarskog duha.



"Ako se situacija ukaže, onda je ima smisla da očekujete da će obojica vozača pomoći jedan drugome. Ne mislim da to ima veze sa činjenicom da mi ističe ugovor. Ali, u isto vreme, trkaš se za sebe i neću Šarlu olakšati život na stazi tako što ću ga puštati", rekao je Fetel.