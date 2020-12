Šampion iskreno, Hamilton dao naznaku za naredni angažman?

Hamilton je tokom sezone uoči svake trke kleknuo na stazu u znak podrške borbi protiv diskriminacije, a posle smrti Afroamerikanca Džordža Flojda tokom intervencije policije.







Takođe, uvek je nosio i obeležja sa porukama protiv rasizma.





Njegova ekipa Mercedes ga je podržala u tome pa je šasija na oba bolida bila crna tokom cele sezone.





"Imao sam dodatni motiv u sebi da završim sve te trke", rekao je Hamilton za radio Bi-Bi-Si (BBC) 4.Hamilton je ove sezone izjednačio rekord Mihaela Šumahera od sedam šampionskih titula i postao je vozač sa najviše pobeda u Formuli 1 - 95, pa sad ima četiri više od legendarnog Nemca.





"To je bio drugačiji motiv od onog koji sam imao u prošlosti, da završim trke kao pobednik kako bih mogao da iskoristim tu platformu (za Životi crnaca su važni) i istaknem je što više", naveo je britanski vozač.



Upitan da li je bio zabrinut za reakcije javnosti, Hamilton je rekao: "Nije bilo šanse da ćutim o tome".



"I kada sam to rekao sebi, nisam strahovao", dodao je 35-godišnji vozač.Hamilton je jedini tamnoputi vozač u Formuli 1, a upitan je o rasizmu u sportu.



"Ima mnogo druge tamnopute dece koja zaslužuju priliku da napreduju, da imaju dobro obrazovanje, dece koja bi mogla da budu inženjeri ili šta god žele. Ali, činjenica je da nemaju istu priliku", ocenio je on.





Hamilton je nagovestio i da bi po završetku karijere mogao da se bavi aktivizmom."Sreća i uspeh osvajanja šampionata su divne stvari, ali kratkorajne", dodao je on.