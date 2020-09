Sainc: "Ferariju je potreban veliki korak kako bi napredovao"

Dvojac Ferarija je imao najlošiji rezultat u poslednjoj deceniji na prošlonedeljenoj trci u Belgiji - Sebastijan Fetel zauzeo je 13. a Šarl Lekler 14. mesto.



"Naravno da želim da Ferari napreduje, čim dodjem biću prvi u fabrici u zahtevima za veću snagu. Ferari ima mnogo resursa i siguran sam da tamo u fabrici naporno rade kako bi vratili snagu koju su izgubili. To je dug put, a oni moraju da naprave vrlo, vrlo, vrlo, vrlo veliki korak kako bi se vratili tamo gde smo svi, ali ako nego to može, to je Ferari", rekao je Sainc, preneo je Skaj.



Španski vozač rekao je i da je teško gledati budućeg poslodavca kako se muči i rekao da mora doći do promena.



"Očigledno je da nije dobro. Nisu zadovoljni svojim nastupima ove godine. Kada izgubite toliko snage iz godine u godinu, što nije uobičajeni trend u Formuli 1, uglavnom očekujete da ostanete na istom ili da steknete dobit, a u Spa znate da ćete upasti u nevolju", naveo je Sainc.





"Moramo da prihvatimo da će 2021. godina biti teška godina za sve. Svakoj ekipi je potreban svež početak da pokušaju da naprave problem Mercedesu, pošto su u ovom trenutku Ferari i Red Bul predaleko. Oni rade bolji posao, a mi moramo da preispitamo naš pristup Formuli 1, kakav tim želite a da imate šanse", dodao je on.





Direktor Ferarija Matija Binoto nedavno je priznao da bi "oživljavanje" najuspešnije ekipe u istoriji Formule 1 moglo da traje "godinama", dok se čeka na veliku promenu pravila 2022. godine sa ograničenim mogućnostima nadogradnje motora.