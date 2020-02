Reno predstavio delove novog bolida

Francuski proizvodjač nije prikazao novi bolid u potpunosti, već samo delove novog R.S.20. Svečanosti na Jelisejskim poljima prisustvovali su ključni ljudi Renoa, kao i vozači Danijel Rikardo i Esteban Okon.



Zbog nedostatka bolida mnogi su spekulisali da Reno kasni sa novom konstrukcijom, ali je iz te ekipe saopšteno da sve ide prema planu i da je tim u boljoj formi nego pre 12 meseci.



Rikardo prošle sezone nijednom nije izborio plasman na podijum, a rekao je da jedva čeka da se ponovo nadje medju najboljima i dobar rezultat proslavi na prepoznatljiv način. On je proslavljao plasman na podijum tako što je pio šampanjac iz patike u kojoj je vozio bolid tokom trke.



"Žudim da skinem patiku. Prošlo je neko vreme. Optimista sam, mislim da je ove godine više stabilnosti u strukturi. Moramo da idemo napred", naveo je australijski vozač.



On nije bio na podijumu još od Monaka u maju 2018. godine, kada je vozio za Red Bul. Prošle sezone najbolji rezultat ostvario je na trci u Monci, gde je bio četvrti. On je vozeći za Red Bul 29 puta bio na podijumu, uz sedam pobeda, a imao je i tri pol pozicije.



Pripremajući se za 10. sezonu u Formuli 1, Rikardo se nada da će timski duh pomoći Renou da se vrati medju konkurentne ekipe.



Reno je prošle godine sa četvrtog pao na peto mesto u konkurenciji konstruktora, sa 54 bodova zaostatka za Meklarenom, čiji je snadbedvač motora.



Rikardo je rekao da se oseća odgovornim za rezultate i da je prošle godine mnogo naučio, kako Reno može biti bolji kao ekipa.



"Imamo neke ideje kako da okupimo ekipu, ne samo za vreme vikenda kada su trke, da pronadjemo načine da se zbližimo kao tim. Kada osobu bolje poznajete i kada ste bliski i van staze, više ćete se podržavati i štititi", naveo je 30-godišnji Rikardo.



On je prošlu sezonu, prvu u Renou, završio na devetom mestu, a Niko Hulkenberg na 14. Umesto Hulkenberga ove sezone za Reno će voziti Esteban Okon.



Okon (23) se vraća takmičenjima, pošto je prošle godine izgubio mesto u Rejsing Pointu.



"On je mlad, propustio je godinu i gladan je Formule 1. To je još jedna osoba sa kojom možete da se izmerite i od koje možete da naučite. Mislim da je to dobra dinamika", rekao je Rikardo.