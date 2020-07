Presrećni Hamilton se izjednačio sa Šumaherom

"Ovo je jedna od mojih omiljenih trka. Iako sam bio sam na čelu, to je bila neka druga vrsta izazova. Imali smo sjajnu brzinu i to ne bi bilo moguće bez svih onih koji rade u fabrici", rekao je Hamilton posle trke.



Šestostruki svetski prvak osmi put u karijeri je pobedio na Hungaroringu. On je krenuo sa pol pozicije i vodio je tokom cele trke.



Britanac je izjednačio rekord Mihaela Šumahera po broju pobeda u jednoj trci. Hamilton ima osam u Madjarskoj, a Šumaher osam u Francuskoj.





To je druga uzastopna pobeda Hamiltona u šampionatu, posle prošlonedeljne trke u Austriji. On je u prvoj trci u sezoni zauzeo četvrto mesto.



"Prva trka je imala brojne različite udarce za koje možda nisam bio spreman. Ali, vratio sam koncentraciju i poslednje dve trke su bile fantastične. Ovog vikenda je ekipa bila na visini zadatka i moramo da nastavimo ovako. Verovali ili ne, morali smo naporno da radimo, posebno za najbrži krug na kraju, ali i na čuvanju guma. Velike čestitke i zahvalnost ekipi", naveo je Hamilton.





Drugo mesto zauzeo je vozač Red Bula Maks Verstapen. On je prilikom izlaska na startni deo udario u zaštitnu ogradu, mehaničari su uspeli da osposobe bolid pa je Holanđanin startovao sa sedmog mesta.





"Nisam počeo kako sam želeo, da završim u ogradi, ali mehaničari su obavili sjajan posao i popravili boild. Ne znam kako su to uspeli, neverovatno. Sve je radilo kao i uvek. Odužiti im se drugim mestom, vrlo sam zadovoljan. Nastavili smo da radimo naše stvari i naravno odvojili smo dva Mercedesa na podijumu, to je dobro za nas", rekao je Verstapen.



"Mislio sam da se danas neću trkati, pa je drugo mesto kao pobeda za mene", dodao je holandski vozač.



Vozač Mercedesa Valteri Botas zauzeo je treće mesto. On je loše startovao sa druge pozicije, pretekli su ga mnogi pa je morao da popravlja plasman, a u samoj završnici nije uspeo da obidje Verstapena.



"Ovo je prilično loša trka za mene. Počeo sam kao drugi, cilj je bio da pobedim. Ali, izgubio sam još na startu, reagovao sam na svetlo na tabli. Ne znam šta je to bilo. Izgubio sam mnogo pozicija i to mi je otežalo situaciju", naveo je Botas.



"Borio sam se sa Maksom do kraja, ali ipak sam osvojio važne bodove. Nadam se da će bolid biti dobar i na Silverstonu. Radujem se toj trci, a iz ove mogu da izvučem brojne pouke", dodao je finski vozač.



Botas je sada pao na drugo mesto u šampionatu, iza Hamiltona, koji ima pet bodova više.



Naredna trka u šampionatu vozi se 2. avgusta u Velikoj Britaniji.