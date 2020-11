Pregovori sa Hamiltonom, gde će voziti naredne sezone?

Volf je nedavno rekao da će se o ugovoru više pričati kada Hamilton osvoji sedmu šampionsku titulu, što bi Britanac mogao da uradi u nedelju u trci za Veliku nagradu Turske.



"Ne, uopšte nisam zabrinut. To je dobra zavisnost jednih od drugih. Mi bismo voleli Hamiltona u bolidu, a ja mislim da on želi da vozi Mercedes pošto je konkurentan, pa mislim da je to dobar balans. Ne želim da pominjem datum, jer ako to uradim, svi će o tome pitati na svakoj trci, ali tako smo se dogovorili. Važno je da obezbedimo obe titule, a onda ćemo imati opušteniji pristup razgovorima o budućnosti", naveo je Volf, navodi se na sajtu Formule 1.



Neizvesno je i da li će Volf sledeće sezone ostati u Mercedesu.



"Verujem da svako od nas ima rok trajanja kao direktor ekipe, pošto jednostavno nije održivo raditi nekoliko stotina trka i biti najbolja verzija onoga kakav si bio na početku. U ovom poslu si stalno u avionu, 20 ili više trka, a kada se vratite u ponedeljak, onda vas čeka posao u kancelariji. Prošle godine sam 250 noći proveo u hotelu i imao 500 sati leta i to je nešto što sigurno ne želim da radim do kraja života. Ali, uživam u ovome što radim i sigurno ne želim da odem iz Mercedesa", naveo je Volf.



Mercedes je ove sezone postao prva ekipa u istoriji Formule 1 koja je sedam puta uzastopno osvojila titulu u konkurenciji konstruktora.