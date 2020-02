Počele čarke, Hamilton uzbuđen i spreman, ali Verstapen tvrdi: "On nije bog"!

Mercedes i njegovi vozači su u poslednjih šest godina osvajali titule u konkurenciji konstruktora i vozača.



Na privatnom testiranju na Silverstonu Valteri Botas i Luis Hamilton su tokom dana probali novi bolid W11 na stazi.



"Ovo je moja osma godina sa ekipom i uzbuđenje je isto svake godine. Ekipa ne možete biti uzbuđenija i motivisanija. To je najimpresivnija stvar. Bilo bi lako da se opustimo, ali svi su veoma koncentrisani, uzbuđeni, prepravljeni i ojačani za nove izazove", rekao je Hamilton, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).



Ekipi je dozvoljeno da danas pređe 100 kilometara, pre nego što prenese bolid u Španiju na predsezonska tesitranja koja počinju 19. februara.



"U ovo doba godine ne osećate pritisak, već uživate u trenutku. Svi su naporno radili kako bi sklopili bolid, a samo nas dvojica možemo da ga vozimo. Velika je privilegija biti u toj poziciji", naveo je šestostruki svetski prvak.



On će ove godine pokušati da osvoji sedmu titulu i izjednači se sa rekorderom Mihaelom Šumaherom.



Nekolicina mladih vozača su tokom pauze najavljivali borbu za titulu, među kojima i Maks Verstapen iz Red Bula koji je rekao da bi mogao da pobedi Britanca ako bi imao pravo vozilo.



"Definitivno je jedan od najboljih, ali nije bog. Možda je bog sa njim, ali on nije bog", rekao je tada Verstapen.









Foto: EPA-EFE/SRDJAN SUKI





Hamilton je rekao da mu je ta izjava zabavna.



"Uvek sam znao da pričam na stazi. Sklon sam da to vidim kao znak slabosti", dodao je on.



Direktor Mercedesa Toto Volf rekao je da njegova ekipa ne uzima ništa zdravo za gotovo uoči početka sezone.



Novi Mercedsov bolid je evolucija dominantnog W10, koji je prošle sezone pobedio u 15 od 21 trke. Po tri pobede ostvarili su Ferari i Red Bul.



Kako je preneo "Skaj", u Mercedesu su priznali da je u dizajnu bilo slabijih područja, posebno hlađenja, da zbog pravila nije moglo doći do velikih promena, ali da ekipa mora da bude prilično smela ako želi konkurentno vozilo. Tokom zime se mnogo radilo i na unapređivanju aerodinamične efikasnosti bolida.



Belgijanac Stofel Vandorn, koji vozi za Mercedes u Formuli E, biće rezervni vozač Mercedesa umesto Estebana Okona, koji je prešao u Reno.



Nova sezona u šampionatu Formule 1 počinje 15. marta trkom za Veliku nagradu Australije u Melburnu.