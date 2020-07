Počela Formula 1, Botasu pobeda!

Botas je krenuo sa pol pozicije, vodio je od početka i ostvario osmu pobedu u karijeri. On je trku završio rezultatom sat, 30 minuta, 55,739 sekundi.



Šampionat Formule 1 nastavljen je posle 217 dana, uzbudljivom, punom incidentata i napetom trkom na Špilbergu.



Drugo mesto zauzeo je Šarl Lekler iz Ferarija sa zaostatkom od 2,7 sekundi, dok je treći bio Lando Noris iz Meklarena (5,491), koji je najbržim krugom trke uspeo da obezbedi tu poziciju, ali osim odlične vožnje, zahvaljujući i Hamiltonu.



Hamilton je držao drugo mesto, a u završnici je kažnjen dodavanjem pet sekundi na rezultat zbog incidenta sa Aleksandrom Albonom iz Red Bula, imao je nešto više od pet sekundi više od Norisa, ali je mladi vozač uspeo na samom kraju da najbržim krugom trke preuzme treće mesto.



Hamilton je na imao zaostatak od 5,689 sekundi za Botasom, peti je bio Karlos Sainc iz Meklarena, a šesto mesto zauzeo je Serhio Peres iz Rejsing Pointa. Sedmi je bio vozač ekipe Alfa Tauri Pjer Gasli, osmi je bio Esteban Okon iz Renoa, Antonio Djovinaci iz Alfa Romea zauzeo je deveto mesto, dok je 10. bio Sebastijan Fetel iz Ferarija.



Uoči trke vozači su iskazali podršku borbi protiv rasizma. Svi su na stazu izašli u crnim majicama sa porukom "Okončajte rasizam", Hamilton je nosio i poruku "Životi crnaca su važni". Njih 14 je kleknulo na stazu, a to nisu učinili Kimi Raikonen, Maks Verstapen, Šarl Lekler, Danil Kvjat, Antonio Djovinaci i Karlos Sainc.

Takodje, uoči trke odlučeno je da Hamilton umesto sa druge, startuje sa pete pozicije zbog incidenta iz jučerašnjih kvalifikacija.



Botas je dobro krenuo i odbranio prvo mesto, Noris je odmah napao Verstapena, ali se vozač Red Bula odbranio i ostao na drugom mestu. Iza su vozili Albon i Hamilton, koji je napravio nekoliko grešaka ali je ostao na petom mestu ispred Peresa i Leklera.



Albon je uspeo da pretekne Norisa, a zatim je to učinio i Hamilton, koji se popeo na četvrto mesto. Vozači Mercedesa nizali su najbolje krugove, a aktuelni šampion je u devetom krugu bez većih problema obišao Albona i preuzeo treće mesto.



U isto vreme Rikardo je napadao Fetela za 10. mesto, a u 11. krugu Verstapen je imao problema, gubio je pozicije i otišao je do boksa, ali je zbog kvara odustao, pa se dvojac Mercedesa našao na vodećim pozicijama.



Botas je u 16. krugu imao nešto više od sedam sekundi prednosti nad Hamiltonom. Ubrzo je probleme sa svojim Renoom imao Danijel Rikardo i odustao je, a Fetel je pretekao Strola i popeo se na osmo mesto. Strol iz Rejsing Pointa je u 21. krugu odustao, a ubrzo i Kevin Magnusen iz Hasa, koji je izleteo sa staze pa je izašao sejfti kar.



Mercedes je u 27. krugu pozvao u boks Botasa pa Hamiltona, a zatim je na zamenu guma otišao i Albon. Takodje i ostale ekipe su pozvale svoje vozače, pa se napravila mala gužva na izlasku iz boksa. U 31. krugu trka nastavljena, Botas je zadržao vodjstvo, a Fetel se sudario sa Peresom, koji se borio sa Leklerom za poziciju, okrenuo se na stazi i pao na 15. mesto.



Peres je dobro vozio u tim trenucima i pretekao Norisa na četvrtom mestu.



Botas je vodio ispred Hamiltona, koji je uspeo da smanji zaostatak ispod sekunde, a tada su od ekipe dobili poruku da ne prelaze preko ivičnjaka kako bi sačuvali senzore i završili trku. Finac je uspeo da uveća prednost na 1,8 sekundi. U 50. krugu odustao je Roman Grožan iz Hasa, a zatim i Džordž Rasel iz Vilijamsa, koji se parkirao pored staze, pa je ponovo izašlo bezbednosno vozilo.



Odmah su na promenu guma otišli Lekler, Albon i Fetel, a zatim Noris i Peres. Trka je nastavljena u 55. krugu, Albon je pretekao Peresa, ali je nekoliko trenutaka kasnije ponovo izašao sejfti kar pošto je Kimi Raikonen iz Alfa Romea udario u zaštitnu ogradu, nakon što je otpao prednji desni točak na njegovom bolidu.



Trka je nastavljena u 61. krugu, Albon je napao Hamiltona, došlo je do kontakta pa je vozač Red Bula izleteo sa staze i vratio se kao poslednji 13. Tada su iz Mercedsa obavestili Hamiltona da mora hitno da obavi podešavanja bolida pošto je imao problema sa menajačem. Zbog indicenta Hamilton je kažnjen dodavanjem pet sekundi na rezultat.



U tim trenucima Lekler je uspeo da preuzme treće mesto, a kaznu od pet sekundi dobio je i Peres pošto je vozio brzo u boksu. U 69. krugu Albon je odustao zbog otkazivanja motora.



Dobro je vozio Noris, obišao je Peresa i popeo se na četvrto mesto iza Leklera. Zatim je odustao i Danil Kvjat iz ekipe Alfa Tauri jer mu je otkazala guma i postao deveti vozač koji nije uspeo da završi trku.



Trka je ušla u uzbudljivu završnicu, zbog kazne Hamiltonu, Lekler je preuzeo drugo mesto, a Noris je u poslednjim trenucima uspeo da izbori plasman na podijum.



Naredna trka u šampionatu vozi se sledeće nedelje na istoj stazi u Austriji, pod nazivom Velika nagrada Štajerske.