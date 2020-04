Plan Formule 1 - uskoro nastavk sezone pod posebnim uslovima!

Planovi Formule 1 da potencijalno počne sezonu bez publike u julu počeli su da se ubrzavaju, preneo je danas Skaj.



Sezona je trebalo da počne 15. marta u Australiji, ali nije počela zbog pandemije korona virusa. Odloženo je ili otkazano prvih devet trka u kalendaru, a prva sledeća po rasporedu je trka za Veliku nagradu Francuske 28. juna, koja bi takođe mogla da bude otkazana.



Predsednik Formule 1 Čejs Keri rekao je prošlog meseca da se nada da bi ove godine mogla da se održi sezona sa 15 do 18 trka, a sportski direktor Ros Bron rekao je za Skaj da bi moglo da se održi 19 trka ako šampionat krene početkom jula.



On je naveo da bi želeo da sezona počne kada se steknu uslovi i završi se, pre nego da počne ranije pa da mora da se prekida.



Rukovodstvo Formule 1 radi sa ekipama, promoterima i Međunarodnom automobilskom federacijom (FIA) na različitim scenarijima kako bi sezona počela bezbedno za sve učesnike, u kontrolisanim uslovima, kada to budu dozvolili nadležni.



Prema trenutnim planovima, prvo bi u Austriji trebalo da se održe dve trke u dva uzastopna vikenda bez publike, a zatim bi takmičenje trebalo da se preseli na Silverston gde bi se takođe bez publike održale dve trke u dva vezana vikenda. Vlasnici obe staze izrazili su spremnost da organizuju više od jedne trke.



Namera je da se sezona nastavi na teritorijalnoj bazi, pa bi se posle trka u Evropi prešlo u Aziju, zatim u Ameriku i na kraju na Bliski istok.