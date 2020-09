Peres u čudu: "Fetel? Niko mi ništa nije rekao!"

Ekipa Rejsing Point jutros je saopštila da će Peresa naredne sezone zameniti četvorostruki svetski šampion Sebastijan Fetel, koji na kraju sezone odlazi iz Ferarija.



Peres je u sredu na društvenim mrežama objavio da posle sedam godina napušta ekipu.



On je na današnjoj konferenciji za novinare u Muđelu rekao da ga je o raskidu saradnje telefonom obavestio vlasnik Rejsing Pointa Lorens Strol.



"Potvrda toga došla je juče. Niko mi (pre toga) ništa nije rekao. U redu je. Sedam godina sa ekipom", naveo je Peres, preneo je Skaj.



Meksički vozač, koji je tokom sezone u više navrata rekao da očekuje da će ostati u Rejsing Pointu, naveo je da nije očekivao novosti, posebno jer je prošlog avgusta potpisao novi trogodišnji ugovor.



"Ne, nije bilo ničega što bi me zaista pripremilo. Praktično sam sinoć to saznao. Sve povratne informacije koje sam dobijao bile su da sam prilično siguran i da su oni prilično sigurni da svi želimo da nastavimo zajedno. Na kraju su se stvari promenile", rekao je on.



Peres će biti slobodan vozač na kraju sezone, a rekao je da je opušten po pitanju budućnosti, ali i da je rasterećen što neće imati "neizvesnosti" oko stalnih spekulacija u vezi sa Fetelom.



"Sada ću pogledati šta je na raspolaganju, da vidim da li me nešto motiviše da ostanem u Formuli 1. Imam opcije. Iznenađen sam opcijama", dodao je 30-godišnji Peres.



Upražnjena mesta za narednu sezonu imaju Mercedes i Red Bul. Očekuje se da će šestostruki svetski prvak gotovo sigurno ostati u Mercedesu, dok će Red Bul verovatno zadržati Aleksa Albona ili vratiti Pjera Gaslija.



Takođe, tu su i Alfa Tauri, Alfa Romeo i Has.



"Mislim da ne moram da žurim u bilo šta. Moram da se posvetim ovom vikendu, želim da vidim šta je na stolu, a onda ću doneti odluku. Ali ne očekujem da ću je uskoro doneti", rekao je Peres.



Trka za Veliku nagradu Toskane na programu je u nedelju od 15.10 u Muđelu.