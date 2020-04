Otkazana trka Formule 1 u Francuskoj

Trka Formule 1 za Veliku nagradu Francuske koja je trebalo da bude održana krajem juna, otkazana je danas zbog pandemije korona virusa, saopštili su organizatori.



To je 10. trka iz kalendara koja je otkazana ili odložena zbog pandemije, zbog koje sezona nije počela.



Trka na stazi "Pol Rikar" trebalo je da se vozi 28. juna, ali je otkazana posle odluke francuskih vlasti da zabrani masovna okupljanja najmanje do sredine jula, u cilju sprečavanja širenja virusa.



"S obzirom na to kako se razvija situacija u vezi sa širenjem korona virusa, uzeli smo u obzir odluku države koja nam onemogućava da održimo naš dogadjaj. Okrećemo se letu 2021. godine kako bismo našim posetiocima pružili neviđeni događaj u srcu našeg regiona", rekao je izvršni direktor trke u Francuskoj Erik Bulije, navodi se na sajtu takmičenja.



Predsednik Formule 1 Čejs Keri rekao je da su svi razočarani, ali da razumeju i podržavaju odluku francuskih vlasti.



On je rekao i da se nada da bi sezona mogla da počne u Austriji, trkama 5. i 12. jula, a da će prvih nekoliko trka biti održane bez publike.







Keri je dodao da je prioritet zdravlje i bezbednost svih učesnika.