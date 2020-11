Oliveira je na domaćoj stazi startovao sa pol pozicije, vodio je od početka do kraja trke i ostvario drugu pobedu u sezoni. On je trku završio rezultatom 41 minut, 48,163 sekunde.



Drugo mesto zauzeo je Džek Miler iz Pramak Dukatija sa 3,193 sekunde zaostatka, a treći je bio vozač Petronas Jamahe Franko Morbideli sa zaostatkom od 3,298 sekundi.



Svetski šampion iz Suzukija Djoan Mir nije završio trku zbog kvara na motociklu.



Italijan Valentino Rosi trku je završio na 15. mestu, a danas je poslednji put vozio za Jamahu. On je sezonu završio na 12. mestu.



Titulu u konkurenciji konstruktora osvojio je Dukati, prvi put posle 2007. godine.