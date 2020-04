Trka u Italiji trebalo je da se vozi od 29. do 31. maja, a trka na stazi Katalunja od 5. do 7. juna.Kako se navodi na sajtu takmičenja, trke su odložene zbog pandemije, a pošto se situacija stalno menja, za sada nije moguće odrediti nove termine.Posle novih odlaganja, sigurno je da sezona neće početi do sredine juna.Sezona je trebalo da počne 8. marta trkom u Kataru, a do sada je odloženo sedam trka.