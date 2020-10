Noris "udario" po Hamiltonu, pa se izvinjavao

Iako Noris nije naveo na koga su se odnosili ti komentari, Skaj je preneo da se najverovatnije radi o izjavama koje je dao o vozaču Rejsing Pointa Lensu Strolu i šestostrukom svetskom šampionu vozaču Mercedesa Luisu Hamiltonu posle nedeljne trke u Portugalu.



Noris je oštro kritikovao Strola zbog sudara u 17. krugu koji su imali, a zbog kojeg je vozač Rejsing Pointa dobio kaznu od pet sekundi. Britanac je rekao da Strol "ne uči ni iz čega što radi".



U drugoj izjavi, čini se da je Noris umanjio dostignuće Luisa Hamiltona, koji je trijumfom u Portugalu postao vozač sa najviše pobeda u istoriji Formule 1 - 92. Noris je rekao da je njegov sunarodnik "u bolidu koji bi trebalo da pobeđuje u svakoj trci".



"On mora da pobedi jednog ili dvojicu vozača i to je to", naveo je 20-godišnji britanski vozač.



Noris se danas izvinio putem Tvitera.



"Bio sam glupi i neoprezan sa nekim stvarima koje sam nedavno rekao u medijima i nisam pokazao poštovanje koje bi trebalo da imam prema određenim ljudima. Ja nisam takva osoba i znam da bi trebalo da im se izvinim, kao i svima koji čitaju i slušaju. Izvinite", naveo je Noris.



Noris je u Portugalu zauzeo 13. mesto, nakon što je imao određenih problema sa bolidom posle sudara sa Strolom u borbi za sedmo mesto.



On je u poslednje tri trke bez osvojenog boda pa zaostaje u borbi za četvrto mesto u generalnom plasmanu.