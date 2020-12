"Nemam reči. Nadam se da ne sanjam pošto sam mnogo godina sanjao ovaj trenutak. Trebalo mi je 10 godina. Ne znam šta da kažem. Posle prvog kruga trka je za mene bila gotova, ali nisam hteo da odustanem", rekao je Peres posle trke.



Peres je ostvario prvu pobedu u karijeri u Bahreinu. On je na kraju prvog kruga bio 18. ali je zahvaljujući dobroj vožnji, dobroj taktici ekipe, ali i greškama ekipe Mercedesa uspeo da pobedi. On je postao prvi Meksikanac koji je posle 1970. godine uspeo da pobedi u trci Formule 1.





"U jednom trenutku sam rekao ekipi da imam osećaj da je moj bolid limuzina. Činilo se lako. Imali smo ogromnu brzinu i bili smo prilično dobri tokom celog vikenda", naveo je meksički vozač.Peres nema ugovor za sledeću godinu.



"Ova pobeda mi donosi malo više mira. Ono što se dešava nije u mojim rukama. Želim da nastavim. Ako ne budem u takmičenju sledeće godine, vratiću se 2022. godine. Ove sezone nismo imali sreće, mislim da smo sada pobedili zasluženo. Na kraju imao sam jak tempo da zadržim Džordža (Rasela) koji je fantastično vozio", naveo je Peres.Drugo mesto zauzeo je vozač Renoa Esteban Okon, što je bio njegov prvi plasman na podijum u karijeri.



"Plakao sam na cilju. Mnogo emocija mi je prošlo kroz glavu. Bila je teška sezona, nije se uvek isplatio trud, ali nijednog trenutka nismo prestali da se borimo. Nastavili smo da radimo naporno, da budemo motivisani i to je veoma važno", naveo je on.



"Kada malo ljudi veruje u tebe važno je da ti veruješ u sebe i danas se to dogodilo. Veoma sam zadovoljan. Naporan rad se isplatio", naveo je on.



Okon je ocenio da je napredovao ove sezone i rekao da smanjuje zaostatak za timskim kolegom Danijelom Rikardom.Treće mesto zauzeo je vozač Rejsing Pointa Lens Strol.

"Sjajna trka za ekipu. Deo mene je malo razočaran. Mislio sam da mogu da pobedim. Nisam imao brzinu kojom bih pretekao Estebana. Neverovatan rezultat, prvo i treće mesto. To nam je bilo potrebno u borbi za plasman. Srećan sam zbog Serhija. Ima još jednu trku kod nas. Dugo je čekao pobedu i došla je ovog vikenda", rekao je on.



Poslednja trka u ovogodišnjem šampionatu Formule 1 vozi se naredne nedelje u Abu Dabiju.