Nema VN Velike Britanije?

Prema trenutnim planovima, sezona Formule 1, uzdrmana pandemijom korona virusa, trebalo bi da počne u Austriji gde su planirane dve trke bez publike. Nakon toga takmičenje bi trebalo da se preseli na Silverston gde bi se, takodje, bez publike održale dve trke u dva vezana vikenda.



Medjutim, britanska vlada planira da uvede obavezni karantin od 14 dana za većinu putnika koji ulaze u zemlju.



"Dvonedeljni karantin onemogućio bi održavanje Velike nagrade Velike Britanije ove godine", izjavio je portparol Formule 1 za Frans pres.



"Pored toga, to će imati veliki uticaj na bukvalno desetine hiljada poslova povezanih sa Formulom 1 i lancima snabdevanja. Mi bismo se vraćali u Britaniju u avionima u kojima bi bilo samo osoblje F1, koje bi bilo testirano, tako da je karantin potpuno nepotreban", dodao je on.



Ako se ne ukinu karantinske mere za elitni sport, one bi mogle da imaju veliki uticaj i na učešće engleskih fudbalskih klubova u evropskim takmičenjima.