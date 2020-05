NASCAR se nastavlja trkom na Darlingtonu

Prvi put u 72-godišnjoj istoriji NASCAR-a trka će biti održana bez publike. Trka je nazvana "Pravi heroji 400", kako bi se odalo priznanje zdravstvenim radnicima.



Gubitak sredstava od prodaje ulaznica biće teško nadoknaditi, a NASCAR se suočavao sa finansijskim kolapsom u slučaju potpunog prekida takmičenja. Trke će se prenositi na nacionalnoj televiziji, što će donekle ublažiti teškoće i organizatorima i gledaocima.



Kako je planirano, biće održano sedam trka za 11 dana, a ukupno 20 do 21. jula.



Kako bi se sprečilo širenje koronavirusa, svaka ekipa će imati maksimalno 16 članova i svi će morati da se pridržavaju smernica nadležnih. Na stazi Darlington biće ukupno 900 ljudi koji rade u ekipama, održavanju i organizaciji, što je mnogo manje od 2.000 ljudi, koliko ih ima u normalnoj situaciji.



Svi zaposleni u NASCAR i članovi ekipa moraju da nose zaštitne maske i biće često pregledani, ali neće biti testirani na koronavirus, pošto čelnici takmičenja žele da se testovi sačuvaju za one kojima je to potrebnije.



Predsednik NASCAR-a Stiv Filips obećao je "najbolje trke i trkačko iskustvo svaki put kada se izađe na stazu".



Staza Darlington izabrana je kao najbezbednije mesto za početak sezone i tu će se održati tri trke u četiri dana.