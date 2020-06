Moto GP - Otkazana još jedna trka!

"Situacija u Japanu i Evropi je nepredvidiva. Kao rezultat naših razgovora sa Dornom, složili smo se da nemamo drugog izbora osim da otkažemo Veliku nagradu Japana", naveli su organizatori.



Prvih 11 trka Moto GP šampionata je odloženo ili otkazano, a iz kompanije Dorna, koja promoviše Moto GP, nadaju se da će sezona početi u julu u Heresu.



"Moto GP porodica naporno radi na pokretanju trkačke sezone i održavanju što više dogadjaja na najsigurniji način. Organizatori trka su odlučili da Moto GP do sredine novembra ostane u Evropi i da održimo što više evropskih trka", rekao je izvršni direktor Dorna Sportsa Karmelo Espelta.



"Događaji na drugim kontinentima, ako je to uopšte moguće, bili bi zakazani od sredine novembra što bi bilo isuviše kasno da bi se održala Velika nagrada Japana", dodao je on.



-