Moto GP - Morbideli najbrži u San Marinu, smena lidera u generalnom plasmanu

Morbideli je do prve pobede u karijeri, u trci voženoj na stazi "Marko Simončeli", pobedio rezultatom 42:02,272 minuta. On je peti pobednik u šest ovosezonskih trka u šampionatu.



Drugo mesto zauzeo je vozač Pramak Rejsinga Frančesko Banjaja sa 2,217 sekundi zaostatka za pobednikom, dok je treći bio Đoan Mir iz Suzukija sa zaostatkom od 2,290 sekundi.



Četvrto mesto zauzeo je Valentino Rosi iz Jamahe sa 2,643 sekunde zaostatka. On je izgubio podijum u samoj završnici, kada ga je Mir obišao.



Vozač Petronas Jamahe Fabio Kvartararo nije završio trku, pa je vođstvo u generalnom plasmanu preuzeo Andrea Doviciozo iz Dukatija, koji je danas završio na sedmom mestu.



Doviciozo ima 78 bodova, a Kvartararo osam bodova manje. Naredna trka u šampionatu vozi se za sedam dana na istoj stazi.



