Moto GP: Janone suspendovan na 18 meseci zbog dopinga

Kako se navodi u današnjem saopštenju, italijanski vozač je prekršio antidoping pravila, ali su tužioci zaključili da on nije namerno uzeo steroide.





Janone je bio pozitivan na anabolički steroid tokom rutinske antidoping kontrole u Maleziji 3. novembra prošle godine. Takođe i njegov B uzorak urina bio je pozitivan.





On je suspendovan zimus dok je trajalo suđenje, a kako bi dokazao nevinost dao je uzorak kose, što je pouzdaniji način testiranja.





Janone od početka tvrdi da je nevin i da je uneo steroide kroz kontaminiranu hranu.





Disciplinska komisija utvrdila je da je vozač pojeo kontaminirano meso, ali nije mogla potpuno da ga oslobodi krivice, pa je on suspendovan na 18 meseci, počevši od 17. decembra prošle godine, pa do 16. juna 2021. godine.



On je diskvalifikovan sa poslednje dve prošlogodišnje trke, u Maleziji i Valensiji, ali je ostao 16. u generalnom plasmanu sa 43 boda, pošto nije završio obe trke.





Janone će se žaliti Sudu za sportsku arbitražu (CAS) i za to ima 21 dan.