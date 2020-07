Mark Markes doživeo prelom ruke!

Veliki problemi za aktuelnog šampiona.



Mark Markes je pao četiri kruga pre kraja trke na trci za VN Španije, a pritom je doživeo i ozbiljnu povredu.



Iznet je na nosilima, odnet u bolnicu, a kasnije se ispostavilo da je doživeo prelom desne ruke.



Mark Markes ima šest titula prvaka u Moto GP šampionatu, a ima tek 27 godina i preti da bude možda i najuspešniji ikada.



Da li bi ova povreda mogla da ga omete u tome?



Svakako, želimo mu brz oporavak...

....that crash looks really bad. Hope #marcmarquez is ok #MotoGP #SpanishGP pic.twitter.com/AinwMSWAmF