Još jedna ekipa Formule 1 šalje na prinudni odmor

Has je peta ekipa Formule 1 koja je to učinila, posle Meklarena, Vilijamsa, Rejsing Pointa i Renoa.Sedam od 10 ekipa imaju sedište u Ujedinjenom Kraljevstvu, a samo još Mercedes i Red Bul nisu potvrdili da su smanjili plate, preneo je Skaj.Vozači Hasa Kevin Magnusen i Roman Grožan pristali na smanjenje plata.Has je naveo da će nastaviti da rade ključni ljudi za funkcionisanje ekipe, ali uz smanjenu platu. Ekipa Has ima zaposlene u SAD i Italiji.Sezona Formule 1 trebalo je da počne 15. marta u Australiji, ali je početak odložen zbog pandemije korona virusa. Rukovodstvo takmičenja se nada da bi sezona mogla da počne u julu i u zavisnosti od toga pokušaće da pronadje termine za odložene trke.Čelni ljudi Formule 1 i ekipe spremne su na to i da se sezona produži do januara ako je potrebno.