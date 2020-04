Ideja postoji i potpuno je izvodljiva, uskoro nastavak Formule 1?

Vozač ekipe Alfa Romeo Antonio Đovinaci podržao je danas ideju da sezona Formule 1 počne bez prisustva publike, zbog pandemije korona virusa.



Sezona Formule 1 trebalo je da počne 12. marta u Australiji, ali nije počela zbog pandemije. Odloženo je ili otkazano ukupno devet trka, a nedavno je sportski direktor takmičenja Ros Bron rekao da se razmatra mogućnost da takmičenje počne bez publike.



"Sigurno je da će to biti zaista drugačije, ljudi koji dolaze da nas podrže daju dodatnu motivaciju svakom vozaču. Ali sada, najvažnije je trkati se u bezbednim uslovima, a jedan od načina je i to da ne bude navijača na tribinama. Naravno da će nas podržati iz svojih domova, ali mislim da će, ako ćemo uskoro da počnemo, trke bez publike biti bezbedne", rekao je Đovinaci, preneo je Skaj.



Đovinaci je jedini italijanski vozač u Formuli 1 ove sezone, a njegova domovina je jedna od najpogođenijih korona virusom.



Otkako se vratio iz Melburna, on je u izolaciji u Monaku, odvojen je od porodice i devojke koji su ostali u Italiji. Đovinaci sam kuva, čisti i pere veš, a putem video poziva radi sa fitnes trenerom.



Učestvuje svakodnevno u virtuelnim treninzima, dok je u trci debitovao petim mestom.



"Bilo je lepo, a to smo uradili zbog navijača, za ljude koji su ostali u svojim kućama, kako bi videli u akciji vozače Formule 1. Ali, bilo je teško na kraju trke, bio sam potpuno mokar", naveo je Đovinaci.