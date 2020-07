Peres je pozitivan na koronavirus zbog čega će propustiti trku ovog vikenda, ali i narednu na istoj stazi pošto će biti u izolaciji.



"Bio sam na putu za Nirnbergring za jedan drugi projekat kada je stigao poziv... To je bilo pre manje od 24 sata, tako je sve nestvarno. Ali, ja volim dobar izazov i ovo je jedan takav", rekao je Hilkenberg.



On je naveo da je ovo teška situacija za Rejsing Point i Peresa kojem je poželeo brz oporavak.



"Pokušaću da dam sve što mogu za tim", rekao je on.



Trka za Veliku nagradu Britanije vozi se u nedelju od 15.10.