Hamiltonu pol pozicija u Sočiju, sledi trka za rekord!

Hamilton je do nove pol pozicije u karijeri, 96. u karijeri, stigao rezultatom 1:31,304 minuta.



Aktuelni šampion je do pol pozicije stigao nakon što je "za dlaku" izbegao ranu eliminaciju u drugom delu kvalifikacija.



Posle izletanja Sebastijana Fetela bila je istaknuta crvena zastava, a nakon što je staza očišćena i akcija nastavljena, Hamilton je morao da požuri i bukvalno u poslednjem trenutku je započeo najbrži krug.



Ako pobedi sutra, Hamilton će upisati 91. pobedu u karijeri i izjednačiće rekord Mihaela Šumahera.



Iz prvog reda trku u Sočiju počeće i vozač Red Bula Maks Verstapen koji je za Hamiltonom zaostao 0,563 sekune.



Drugi vozač Mercedesa, Valteri Botas imao je treće vreme, četvrti je bio Serho Peres u Rejsing Pointu, a peti vozač Renoa Danijel Rikardo. Do desetog mesta su još Karlos Sainc, Esteban Okon, Lando Noris, Pjer Gasli i Aleksander Albon.



Trka je na programu sutra od 13.10.