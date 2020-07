Šampion Formule 1 je u lošim vremenskim uslovima, zbog kojih je treći trening i otkazan, stigao do svoje 89. pol pozicije u karijeri. On je ostvario vreme 1.19,273 minuta.



Iz prvog reda sutrašnju trku počeće i vozač Red Bula Maks Ferstapen koji je za Hamiltonom zaostao 1,216 sekundi.



Treće vreme imao je vozač Meklarena Karlos Sainc, četvrto drugi vozač Mercedesa Valteri Botas, a peto Esteban Okon u Renou.



Vozač Meklarena Lando Noris imao je šesto vreme, ali će zbog kazne biti pomeren na devetu poziciju. Do desetog mesta su još Aleksander Albon, Pjer Gasli, Danijel Rikardo i Sebastijan Fetel.



Trka za Veliku nagradu Štajerske vozi se sutra od 15.10.