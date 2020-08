Hamilton posle pobede: ''Nisam ni znao da je poslednji krug''

"Dobro sam se danas osećao na stazi, ekipa je uložila fantastičan napor. Imali smo problema sa gumama i to što smo uspeli da shvatimo šta se dogodilo prošle nedelje nam je omogućilo da ostvarimo ovakav rezultat, strategija koju smo odredili je bila prava. Nisam čak ni shvatio da je poslednji krug, bio sam koncentrisan i spreman da nastavim", rekao je Hamilton posle trke.



"Pomalo sam razmišljao i o strategiji jednog zaustavljanja u boksu", dodao je britanski vozač.



Hamilton je ostvario 88. pobedu u sezoni i nalazi se na tri pobede od rekordera Mihaela Šumahera. Trku je završio rezultatom sat, 31 minut, 45,279 sekundi. On je postao i rekorder po broju podijuma - 156. puta je bio na postolju u 256. trka.





"Zahvalan sam svima u fabrici koji rade u ovom vrlo teškom trenutku", dodao je šestostruki svetski šampion.Drugo mesto zauzeo je vozač Red Bula Maks Verstapen sa nešto više od 24 sekunde zaostatka.



"Dobro je razdvojiti dva Mercedesa. Nisam imao brzinu kao Luis, ali zadovoljan sam drugim mestom. Start je bio ključan, da izadjem ispred Valterija (Botasa), a zatim sam pokušavao da nastavim svojim tempom. Očekujem više. Posle druge zamene guma bio sam zadovoljan, a Valteri me nije sustizao i osećao sam se komforno", rekao je on.



"I dalje pokušavamo da napredujemo, ali Mercedes dobro gura, videćemo", dodao je holandski vozač.





Vozač Mercedesa Valteri Botas zauzeo je treće mesto. On je loše startovao sa druge pozicije, kada je pao na četvrtu i nije uspeo da se vrati iza timskog kolege.



"Ne znam šta se dogodilo na startu, moraćemo to da analiziramo. Start je bio ključan, izgubio sam poziciju a onda sam morao žestoko da se borim i imao sam situaciju sa gumama. Bio sam iza Maksa posle druge promene, a svi znaju koliko je to teško", rekao je Botas, koji se danas 50. put popeo na podijum.



Naredna trka u šampionatu Formule 1 na programu je za dve nedelje u Belgiji.

