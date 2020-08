Hamilton odustao od pregovora: "Nije pravi trenutak..."

Aktuelni svetski šampion Formule 1 Luis Hamilton rekao je danas da se ne oseća prijatno da pregovara sa Mercedesom o novom, unosnom ugovoru dok se svet bori sa pandemijom korona virusa.



"Iskreno, imam osećaj da nije pravi trenutak da sednemo i razgovaramo o tome", rekao je Hamilton, koji će nedeljnu trku na Silverstonu početi sa 30 bodova prednosti u odnosu na klupskog kolegu Valterija Botasa.



"Kada pomislite na to koliko je ljudi na svetu izgubilo posao, na ljude koji su sada nezaposleni, sesti i pregovarati o velikom ugovoru nije najvažnija stvar koju moram da uradim ovog sekunda. Ne osećam se ugodno zbog toga, pa ću sačekati još malo", dodao je Hamilton.



On je istakao da želi da ostane u Mercedesu i da veruje da neće biti problem postići dogovor.



"Ne razgovaram ni sa kim drugim. Radujem se nastavku saradnje... To će se završiti u nekom momentu, tako da nisam pod stresom", rekao je 35-godišnji Hamilton.