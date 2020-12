Hamilton očekuje novi ugovor sa Mercedesom do Božića

Britanac je sezonu završio osvajanjem trećeg mesta u nedelju, u trci u Abu Dabiju, na kojoj je učestvovao nakon što se oporavljao od korona virusa.



Njegov ugovor sa Mercedesom ističe za nešto više od dve nedelje. On je u više navrata rekao da želi da nastavi saradnju sa ekipom, ali do sada nikada nije ovako kasno ostavio nerešeno pitanje oko ugovora.U izjavi za Skaj Italija, Hamilton je rekao da bi dogovor uoči Božića "bio lep poklon za sve" i izrazio očekivanje da će ove nedelje početi razgovori, pošto će u Abu Dabiju ostati još dva dana.



"Nadam se da će se to obaviti za par nedelja. Voleo bih, mi bismo voleli, da se to uradi pre Božića", rekao je Hamilton posle trke."Planiram da budem ovde i sledeće godine, želim da budem ovde sledeće godine. Mislim da mi kao tim imamo još mnogo toga zajedno da uradimo u sportu, ali i više od toga van sporta. Nadam se da ćemo početi razgovore ove nedelje i potpisati pre Božića", dodao je engleski vozač.





Direktor Mercedesa Toto Volf rekao je prošle nedelje da nema razloga da se ne obnovi saradnja sa Hamiltonom.



Mercedes nije jedina ekipa koja nije objavila vozačku postavu za 2021. godinu. Red Bul nije odlučio da li će zadržati Aleksandra Albona ili će dovesti Serhija Peresa, koji nema ugovor za narednu godinu, nakon što Rejsing Point nije produžio saradnju.







Takođe, očekuje se da će Alfa Tauri objaviti saradnju sa Jukijem Cunodom, umesto sa Danilom Kvjatom.U sledećoj godini za Meklaren će voziti Danijel Rikardo i Lando Noris, za Aston Martin Sebastijan Fetel i Lens Strol, a za Alpin Fernando Alonso i Esteban Okon.Za Ferari će voziti Šarl Lekler i Karlos Sainc, a za Alfa Romeo Kimi Raikonen i Antonio Djovinaci.



Za ekipu Has nastupaće Mik Šumaher i Nikita Mazepin, a za Vilijams Džordž Rasel i Nikolas Latifi.



Nova sezona u Formuli 1 počeće 21. marta u Melburnu za Veliku nagradu Australije.