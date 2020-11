Hamilton nezadovoljan uslovima na stazi u Istanbulu

Staza u Istanbulu je nedavno završena i promenjena je podloga, posle čega su vozači imali problema i proklizavali, posebno na današnjem prvom treningu, na kome su ostvarili lošije rezultate od očekivanih.



Šestostruki svetski prvak je na 15. mestu završio prvi trening, dok je na drugom bio četvrti.



"Danas je bila katastrofa, da budem iskren. Staza je fantastična i zaista ne razumem zbog čega su potrošili milione na novu podlogu. Znam da je staza korišćena, ali možda su mogli samo da je očiste, umesto da potroše sav taj novac. Sada je ova staza lošija od one u Portimau kada su tamo stavili potpuno novu podlogu", rekao je Hamilton, preneo je sajt Motorsportvik.



"Makar što se nas tiče, gume ne rade. Mogli ste videti, tamo je poput klizališta, tako da ne možete da uživate u krugu kao što biste inače uživali u Istanbulu i ne vidim da će se to promeniti", dodao je on.



Upitan kako je bilo voziti, Hamilton je odgovorio: "Zastrašujuće je niz čitavu stazu".



"Ove gume su tvrde da samo rade u odredjenom temperaturnom prozoru, pa ako ste na 10 ili 20 stepeni nižoj temperaturi, one ne rade", naveo je britanski vozač.



Trka u Istanbulu vozi se u nedelju od 11.10. Hamilton će pokušati da osvoji sedmu šampionsku titulu i izjednači se sa Mihaelom Šumaherom.



Britanac se za titulu bori sa timskim kolegom Botasom i potrebno mu je da trku završi ispred Finca. Za nastavak borbe i u sledećoj trci u Bahreinu, Botasu je potrebno da u Istanbulu osvoji najmanje osam bodova više od Hamiltona.