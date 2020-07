Hamilton na šest pobeda od Šumahera, oglasio se i Fetel nakon incidenta

"Zahvalan sam što sam ponovo na prvom mestu. Imam utisak da je prošlo mnogo vremena otkako sam pobedio u trci prošle sezone i vratiti se ovako posle teškog prošlog vikenda je sjajno, veliki korak napred", rekao je Hamilton posle trke.







Aktuelni šampion je danas ostvario prvu pobedu u sezoni, nakon što je prošle nedelje u prvoj trci u Austriji zauzeo četvrto mesto. Britanac sada ima 85. pobeda u karijeri, šest manje od rekordera Mihaela Šumahera.





"Moram da zahvalim mom timu i svima u fabrici. Ovo je čudna godina, ali sjajno je vratiti se, voziti i voziti na ovakav način. Ekipa je obavila fantastičan posao strategijom i na meni je samo bilo da sve to sačuvam, da izbegavam ivičnjake i da pobedim", naveo je on.



Naredna trka vozi se sledeće nedelje u Mađarskoj, a šestostruki svetski prvak je rekao da ga to raduje.



"Volim trke koje se voze svake nedelje. Da li možemo tako cele godine?", rekao je Hamilton.





Drugo mesto zauzeo je njegov timski kolega Valteri Botas, koji je pobedio prošle nedelje na Špilbergu.



"Luis je krenuo sa pol pozicije, imao je dobar start, kontrolisao je trku i nije se dogodilo mnogo toga. Počeo sam sa četvrtog mesta i ovo je, što se mene tiče, ograničavanje štete. Ovo je i dalje dobar broj bodova i dalje vodim u šampionatu pa i nije toliko loše. U kvalifikacijama nije bilo idealno. Radujem se sledećoj nedelji", naveo je Botas.



On je nekoliko krugova pre kraja obišao Maksa Verstapena za drugo mesto.



"To je bila dobra borba. Imao sam bolji tempo na kraju, pošto sam kasnije išao u boks na zamenu guma. Bliska borba je uvek zabavna", dodao je finski vozač.









"Pokušao sam da se borim za pobedu, ali bili smo sporiji. Trudio sam se koliko sam mogao. Kada je Valteri pokušao da me pretekne pokušao sam da mu otežam, znao sam da će to svakako uraditi u narednom krugu, ali makar je bilo zabavno, pošto je ostatak trke bio prilično dosadan", naveo je on.



Ferari nije završio trku, pošto su se Sebastijan Fetel i Šarl Lekler sudarili već u prvom krugu. Lekler se izvinio i priznao je odgovornost za incident.

"Izgovori nisu dovoljni i razočaran sam u sebe. Žao mi je, ali to nije dovoljno. Seb ne snosi nikakvu krivicu. Danas sam loše obavio posao. Izneverio sam ekipu. Previše sam želeo da osvojim te pozicije u prvom krugu. Izvući ću pouke iz ovoga", rekao je Lekler.





"Ovo su teški trenuci za ekipu. Ovo nam ne treba. Ekipi ovo ne treba. Sav napor ekipe sam bacio u kantu. Bio sam previše optimističan", dodao je vozač iz Monaka.





Fetel je rekao da se iznenadio kada je video Leklera.



"Borio sam se sa drugim vozačima, tri vozila su bila u trećoj krivini i nisam očekivao da će Šarl da uradi nešto. Mislim da nije bilo dovoljno prostora i da smo se zbog toga sudarili. Velika šteta i to je nešto što je trebalo da izbegnemo, ali nisam mogao mnogo toga da uradim drugačije", naveo je četvorostruki svetski šampion.





Naredna trka u šampionatu vozi se sledeće nedelje u Mađarskoj.