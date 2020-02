"Hamilton jedan od najboljih ikada, ali nije Bog"

Vozač Red Bula Maks Verstapen rekao je da je aktuelni svetski šampion Luis Hamilton jedan od najboljih vozača Formule 1 svih vremena, ali da nije Bog i da je spreman da se sa njim bori za titulu.



Verstapen je prošle sezone vozio dobro, ostvario je tri pobede i mnogi ga svrstavaju u konkurenta za titulu ove sezone. Vozač Mercedesa Hamilton je prošle sezone osvojio šestu šampionsku titulu i sada ima jednu manje od rekordera Mihaela Šumahera.



"Luis je veoma dobar, definitivno jedan od najboljih, ali nije Bog. Možda je Bog sa njim, ali on nije Bog. Kada ga stavite pod pritisak, naravno, tom momku je mnogo teže", rekao je Verstapen, preneo je Eurosport.



On je ocenio da Red Bul može da se suprotstavi Mercedesu, koji je šestostruki uzastopni šampion u konkurenciji konstruktora.



"Moramo da sačekamo i vidimo šta će biti na testiranjima, ali radujem se tome. Svi su naoštreni. Svi su vrlo motivisani. Mislim da ćemo biti vrlo konkurentni", dodao je holandski vozač.



Verstapen je rekao da Hamiltona treba staviti pod ogroman pritisak i da tada može da izgubi trku i ocenio da Red Bul najbolje radi kada je napeto, navodeći trke u Brazilu i Nemačkoj.



"Radujem se borbi, kada budemo zaista blizu, siguran sam da možemo da budemo bolji", rekao je on.



Nova sezona Formule 1 počinje 15. marta trkom za Veliku nagradu Australije.