Hamilton doveo u pitanje odluku o održavanju trke Formule 1

Šestostruki svetski šampion Formule 1 vozač Mercedesa Luis Hamilton rekao je danas da nije siguran koliko je dobra ideja da se održi trka za Veliku nagradu Australije u Melburnu, nakon što se gotovo svi sportski dogadjaji odlažu ili otkazuju zbog pandemije korona virusa.







"Zaista sam iznenadjen što smo ovde... Šokantno je što svi sedimo u ovoj sobi. Mnogo navijača se danas okupilo ovde", rekao je Hamilton na prvoj zvaničnoj konferenciji za novinare uoči početka sezone.



Prva trka u sezoni na programu je u nedelju u Melburnu.



Pojedine države zatvaraju granice i zabranjuju putovanja, a Hamilton je rekao "a Formula 1 se vozi".



Tokom četiri dana dešavanja kroz Melburn park uglavnom prodje oko 300.000 gledalaca, a ne očekuje se da će biti drugačije ni ove godine, uprkos tome što su pojedine škole i univerziteti zatvoreni i što se otkazuju masovnija okupljanja.



Upitan zbog čega organizatori nastavljaju sa trkom, Hamilton je rekao da "novac vlada".



Članovi najmanje dve ekipe iz šampionata su po dolasku u Australiju u dobrovoljnoj izolaciji, pošto su ispoljili simptome korona virusa, iako do sada nisu potvrdjeni slučajevi.



Velika zabrinutost je oko prisustva italijanskih ekipa Ferari i Alfa Tauri i članova snabdevača gumama Pireli. Italija je pod karantinom u pokušaju sprečavanja širenja korona virusa.



"Čuo sam da rezultata neće biti u narednih pet dana. Mislim da ne treba da krijem ono što mislim. Ali, činjenica je da smo ovde. Samo tražim od svih da budu što pažljiviji", naveo je aktuelni svetski prvak.



Britanski vozač rekao je i da je čudno to što se svi ponašaju kao da je sve normalno, kao da nema nikakvih rizika.



"Nadam se da će svi navijači biti bezbedni i da ćemo proći ovaj vikend bez ijedne žrtve", dodao je Hamiton.



U svetu je zabeleženo više od 126.300 slučajeva korona virusa, a umrlo je 4.600 ljudi.



Trka Formule 1 u Kini već je odložena, dok će se u Bahreinu trka održati bez publike. Mnogi smatraju da je trebalo odložiti početak takmičenja ili da je trebalo sezonu početi u Evropi.



Uglavnom se zaraženi brzo oporave od virusa, nakon što dožive samo blage ili umerene simptome, kao što su kašalj i groznica. Kod nekih, posebno starijih i osoba sa zdravstvenim problemima, korona virus može dovesti do upale pluća.



Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da se osobe sa blagom bolešću oporavljaju za oko dve nedelje, dok je onima sa težim oboljenjem za oporavak potrebno tri do šest nedelja.



Hamilton u sezonu ulazi sa ciljem da osvoji sedmu šampionsku titulu i izjednači rekord Mihaela Šumahera.