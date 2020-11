Grožan uskoro izlazi iz bolnice, na stazi ga menja sin legende Formule 1!

Vozač Hasa Roman Grožan, povredjen u strašnoj nesreći tokom trke za Veliku nagradu Bahreina, trebalo bi sutra da bude pušten iz bolnice, saopštio je danas taj tim Formule 1.



"Grožan nastavlja oporavak u bolnici u Bahreinu, gde je proveo noć. Lečenje opekotina ide dobro. Njega je danas posetio direktor Hasa Ginter Štajner, a očekuje se da će sutra biti otpušten iz bolnice", naveo je Has.



Incident se dogodilo u prvom krugu, kada je Grožan udario u zaštitnu ogradu, posle čega se njegov bolid zapalio i prepolovio. Francuski vozač je i pored velikog plamena ostao priseban i iskočio je iz zapaljenog bolida, kada su mu pomogli redari.



U video snimku objavljenom u nedelju uveče na Instagramu, 34-godišnji Grožan je, nasmejan i s rukama u zavojima, poručio da je dobro i zahvalio se svima na porukama podrške.



Has je, takođe, saopštio da je odlučeno da će Grožan "preskoči bar jednu trku".



Njega će sledećeg vikenda zameniti Brazilac Pjetro Fitipaldi, unuk dvostrukog šampiona Formule 1 Emersona Fitipaldija. On će sledeće nedelje debitovati u Formuli 1.