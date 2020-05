Formula 1 postavila cilj za povratak na stazu!

Sezona je trebalo da počne 15. marta u Australiji, ali je zbog pandemije korona virusa odloženo ili otkazano prvih 10 trka.



U Formuli 1 nameravaju da organizuju 15 do 18 trka, od 22 koliko ih je bilo u kalendaru.



Jedan od načina da se nadoknadi izgubljeno vreme je da se trke održavaju tokom uzastopnih vikenda, kao u Austriji, 5. i 12. jula.



Sportski direktor Formule 1 Ros Bron rekao je da se to zaista razmatra, sve dok se poštuju čvrsti bezbednosni propisi.



"Jedan od logističkih izazova je da se svi testiraju i da im se dozvoli ulaz u trkačko okruženje. Možemo zadržati svakoga u tom okruženju i kad smo već tu, mogla bi već sledećeg vikenda da se održi druga trka", rekao je Bron, navodi se na sajtu Formule 1.



Staza Red Bul Ring se nalazi u Alpima i prirodno je izolovana.



"Izazov je pronaći trke u kojima dovoljno dobro možemo da kontrolišemo okolinu i osiguramo bezbednost svihučesnika. Austrija se u to dobro uklapa. Ima lokalni aerodrom tik do staze, gde ljudi mogu da ulaze u čartere. Nije blizu grada", naveo je Bron.



Za sada nije poznato gde će se nastaviti takmičenje posle Austrije, u slučaju da tamo počne.



Sledeća u kalendaru je trka za Veliku nagradu Velike Britanije 19. jula, a organizatori razgovaraju sa nadležnima da se trka održi bez publike. Na Silverstonu bi takodje mogle da se održe trke u dva uzastopna vikenda.



Posle toga sezona bi mogla da se nastavi u Madjarskoj krajem leta, pošto je Hungaroring smešten izvan Budimpešte, a zatim i u Belgiji, čija je staza Spa Frankoršan u šumi u Ardenima.



Plan je da se posle toga takmičenje nastavi u Evroaziji, Aziji i Americi, pre nego što se završi trkama u Bahreinu i Abu Dabiju.



"Važno je da pokušamo da počnemo sezonu. Jedan razlog su navijači, ali je to takodje vrlo važno i za život hiljada ljudi", rekao je Bron.