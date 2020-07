Formula 1 - Konačno!

Četiri meseca nakon što je uvodna trka otkazana u poslednjem trenutku, sezona Formule 1 napokon počinje ovog vikenda - na drugom kontinentu i u svetu koji izgleda drugačije.



Na stazi u Špilbergu neće biti navijača, a zbog korona virusa i dalje je neizvesno koliko se trka može održati i gde.



To možda nije jedini neobičan prizor, pošto vozači razgovaraju o načinima podrške borbi protiv rasizma, medju kojima i o tome da kleknu uoči prve trke u ovogodišnjem šampionatu, u znak podrške pokretu "Životi crnaca su važni".



Skraćena sezona Formule 1 počeće trkama na stazi u Špilbergu, u Austriji, 5. i 12. jula umesto u 16.000 kilometara udaljenom Melburnu.



Pandemija korona virusa dovela je do toga da ta prva trka u martu, u Australiji, bude otkaza dva dana pre njenog starta. Nekoliko drugih trka, među kojima i Velika nagrada Monaka, takođe su otkazane.



Spasilački paket sa osam evropskih trka stisnutih u 10 nedelja trebalo bi da se završi Velikom nagradom Italije 6. septembra.



U Formuli 1 se i dalje nadaju da će održati 15 do 18 trka od predvidjene 22.



Staza u Špilbergu odsečena je od većih gradova, ali su stroge zdravstvene i bezbednosne mere ipak uspostavljene.





Svi koji uđu na stazu, uključujući i znatno smanjen broj predstavnika medija, moraju imati negativan nalaz na kovid-19.





Timovi Formule 1 neće moći da se međusobno druže, na stazi i van nje, dok će se vozači držati konferencije za novinare putem video linka i sa unapred poslatim pitanjima.