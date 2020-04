Formula 1 bez publike?

Sportski direktor Formule 1 Ros Bron rekao je da bi sezona Formule 1 mogla da počne u julu bez publike, uz organizaciju 19 trka.







"Ako bismo startovali početkom jula, mogli bismo da imamo sezonu od 19 trka. Teško je, tri trke, pa slobodan vikend, pa tri trke, a zatim slobodan vikend, razmatramo sve mogućnosti i logistiku", rekao je Bron za Skaj.



Sezona u Formuli 1 trebalo je da počne 15. marta u Australiji, ali je početak odložen zbog pandemije korona virusa. Sezona sigurno neće početi pre kraja juna, pošto je odloženo devet trka, a poslednja u Kanadi. Prva sledeća trka u kalendaru je trka za Veliku nagradu Francuske 28. juna.



Bron je ponovio da jedan od najvećih problema predstavlja putovanje i rekao da bi prvi put u istoriji Formule 1 trka mogla da bude održana bez publike.





"Mislimo da bi start u Evropi mogao da bude povoljan i da bi to bio dogadjaj zatvorenog tipa. Mogli bismo da imamo zatvoreno okruženje, u kojem ekipe dolaze čarterima, mi ih dopremimo do trkališta, osiguramo da su svi testirani na korona virus, da su zdravi, da nema rizika i da trka bude bez gledalaca. To nije sjajno, ali mislim da je bolje nego da uopšte nema trka", naveo je on.



Bron je dodao da će trke Formule 1 pomoći sportu da preživi, istovremeno dajući milionima navijača veliki podsticaj, ali je istakao da niko neće biti stavljen u rizičnu situaciju pokretanjem šampionata.



Takodje, postoji i opcija da se sezona završi u januaru.



"Osam trka je minimum za priznavanje svetskog šampionata i mogli bismo to da ostvarimo do početka oktobra. Ali, uvek postoji mogućnost da se udjemo u sledeću godinu, da završimo u januaru, iako bi bilo odredjenih komplikacija što se toga tiče. Ove godine izbor je izmedju osam i 19 trka", rekao je Bron.