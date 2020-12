FIA pokrenula istragu o udesu Grožana u Bahreinu

FIA je u današnjem saopštenju navela da će sprovesti detaljnu analizu incidenta u kome je bolid Hasa, kojim je upravljao Grožan, pri velikoj brzini udario i probio zaštitnu ogradu.



Kako je preneo Bi-Bi-Si (BBC), nalazi istrage biće objavljeni za šest do osam nedelja.



Direktor FIA za bezbednost Adam Bejker rekao je da će podaci omogućiti da se tačno odredi svaki element dogadjaja.



On je dodao da je posao već započet i da je cilj da se otkrije šta se tačno dogodilo, pre nego što predloži potencijalna poboljšanja.



Incident se dogodio u nedelju u prvom krugu trke u Bahreinu kada je Grožan pri velikoj brzini udario u zaštitnu ogradu nakon čega se bolid zapalio. On je bio izložen sili od 53 G. Francuski vozač je i pored toga ostao priseban, izvukao se iz zapaljenog bolida koji se prepolovio, nakon čega su mu pomogli redari i medicinsko osoblje na stazi.



Francuski vozač zadobio je opekotine po rukama i modrice po telu.



On je u izjavi francuskim medijima u sredu rekao da mu je zaštita za glavu na bolidu - oreol spasio život.



"Najjači je bio instinkt preživaljvanja, čak i kada sam pomislio da ću umreti, bio sam razuman i razmišljao koji pokret da napravim. Video sam smrt, to je osećaj koji ne želim nikome. To će mi zauvek promeniti život. U tom trenutku, nisam bio uplašen, niti iznerviran, već nisam želeo da se sve tako završi", naveo je Grožan.



On će propustiti predstojeću trku u nedelju u Bahreinu, ali je rekao da bi želeo da vozi u poslednjoj trci u šampionatu, sedam dana kasnije u Abu Dabiju.