Fetel želi da ostane u Ferariju

Vozač Ferarija Sebastijan Fetel rekao je da je uveren da će produžiti saradnju sa tom ekipom, nakon što mu je rečeno da je "prvi izbor" za narednu sezonu u šampionatu Formule 1.



Fetel je u poslednjoj godini ugovora sa Ferarijem i spekulisalo se da je njegovo mesto u timu neizvesno za narednu sezonu, nakon što je italijanska ekipa potpisala dugoročan ugovor sa Šarlom Leklerom.



Fetel je rekao da voli Formulu 1 i da je posvećen Ferariju.



"Voleo bih da ostanem. Prioritet je 2020. godina, a onda ćemo videti. Već sam bio u ovakvoj poziciji u Ferariju, a tek je februar. Poslednji put smo potvrdili novi ugovor u avgustu, pa mislim da se to neće mnogo promeniti. Namere su jasne i siguran sam da ćemo sve rešiti", rekao je Fetel, preneo je danas Skaj.



"Osećam se dobro, imam samopouzdanja. Ima svari koje mogu bolje da uradim i siguran sam da ću biti bolji ove godine", dodao je on.



Nemački vozač je prošle sezone ostvario rezultate ispod očekivanja, ali je direktor Ferarija Matija Binoto rekao da je Fetel prvi izbor, uprkos spekulacijama da je slavni italijanski tim zainteresovan za šestostrukog svetskog šampiona iz Mercedesa Luisa Hamiltona.



"Sebastijan je trenutno naš prvi izbor. O tome smo razgovarali sa njim i nastavićemo razgovore. On je sigurno naša prva opcija", naveo je Binoto.



Fetel je četvorostruki svetski prvak, za novu titulu borio se 2017. i 2018. godine, ali je prošlu sezonu završio na petom mestu u generalnom plasmanu. Tokom sezone u medijima se spekulisalo da Fetel razmišlja o povlačenju, ali je on to negirao.



Hamiltonu ističe ugovor na kraju sezone, a obavio je formalne razgovore sa Ferarijem. Očekuje se da će Britanac ipak ostati u Mercedesu.



"O tome trenutno ne razmišljamo. Koncentrisani smo na naše vozače", dodao je Binoto.



Nova sezona Formule 1 počinje 15. marta trkom za Veliku nagradu Australije u Melburnu.