Fetel se nadao, ali ništa od velikog povratka

Direktor Red Bula Kristijan Horner rekao je danas da je ekipa "rekla definitvno ne" Sebastijanu Fetelu o šansama da sledeće sezone u Formuli 1 nastupa za nju.





Fetel će na kraju sezone napustiti Ferari, koji mu nije ponudio ugovor za narednu.







On je u četvrtak rekao da bi "verovatno odgovor bio da", u slučaju da mu Red Bul ponudi ugovor.Uprkos spekulacijama da čelnici Red Bula razmatraju tu mogućnost, Horner je rekao da se Fetel neće vraćati u ekipu sa kojom je osvojio četiri šampionske titule.







"Očigledno je da je tema pokrenuta. Imali smo briljantno vreme sa Sebom i on će zauvek biti deo naše istorije. Nismo očekivali da će biti na tržištu ove godine, a mi imamo obaveze prema našim vozačima, mislimo da imamo dobar par u Maksu (Verstapenu) i Aleksu (Albonu). Mislimo da je to veliki potencijal za budućnost", rekao je Horner za Skaj Sport.



Upitan da li je to definitivno ne Fetelu, Horner je odgovorio: "To je definitvno ne, plašim se".



"Sebastijan, mislim da je svestan toga - u stvari, on je svestan toga", dodao je direktor Red Bula.Verstapen je zimus produžio ugovor do 2023. godine, a Albon se dobro pokazao otkako je prošlog avgusta došao iz ekipe Alfa Tauri.



Fetela će naredne sezone u Ferariju zameniti Karlos Sainc.



Fetel je potvrdio da je razgovarao sa Renoom, pre nego što je francuska ekipa saopštila da će vratiti Fernanda Alonsa.





"Neuobičajeno je za četvorostrukog svetskog šampiona da u ovom delu sezone bude bez ugovora. Pretpostavljam da ima neke opcije pred sobom. Pretpostavljam ili Rejsing Point ili godinu dana pauze i razmatranje opcija", naveo je Horner.





Upitan o planovima, Fetel je juče rekao da još nije odlučio i da je u ovom trenutku sve moguće.





Svetski šampion Mercedes još nije objavio postavu za narednu sezonu, ali očekuje se da će ugovore produžiti obojica vozača, Luis Hamilton i Valteri Botas.