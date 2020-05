Fetel napušta Ferari, dali i Formulu 1?

U intervjuu za "Skaj Italija", Binoto je priznao da se ekipa kockala kada je za narednu sezonu angažovala Karlosa Sainca, pošto će Ferari, uz Šarla Leklera, imati najmlađu vozačku postavu još od 1968. godine.





On je rekao da vredi rizikovati na početku novog ciklusa, kako bi se prekinu dugi niz godina bez titule.







Fetel je 2015. godine došao u Ferari, a posle zajedničkog dogovora, napustiće italijansku ekipu na kraju sezone.





"Mislim da je to ispravno i za njega i za nas. Samo Seb zna šta će raditi u budućnosti. On je sjajan vozač i napraviće pravi izbor. Proveo je šest godina u Ferariju i ekipa ima posebno mesto u njegovom srcu. U dobrim smo odnosima sa njim, što ne treba uzimati olako kada se rastajemo. Postoji uzajamno razumevanje razloga o ovoj promeni", naveo je Binoto.









Sainc je iz Meklarena prešao u Ferari, a Meklaren je odmah reagovao i iz Renoa doveo Danijela Rikarda. Ne očekuje se da će Mercedes i Red Bul pokušati da angažuju Fetela, a pojedini mediji spekulišu da bi četvorostruki svetski prvak mogao da se povuče iz Formule 1.





"Što se tiče njegove budućnosti, mislim da i dalje ima strast prema ovom sportu. Želeće da se vrati, iako će morati o nekim stvarima da razmisli", dodao je direktor Ferarija.



On je rekao da njegova ekipa pravi dugoročni projekat, a to pokazuje i njihova postava vozača za narednu sezonu. Sainc ima 25 godina, a Lekler je tri godine mlađi.











Međutim, ako Lekler ove godine ne osvoji šampionsku titulu, Ferari će 2021. godinu početi bez svetskog šampiona u svojoj postavi, tek drugi put u poslednjih 25 godina.Binoto veruje u novi, hrabri put Ferarija.



"Tokom ovog perioda imali smo vremena da razmislimo i dođemo do ovakvog zaključka. Zadovoljni smo našim izborom. Svet se promenio i moramo da gledamo na budućnost Formule 1 u drugačijem svetlu. Moramo da prihvatimo novi izazov i verujemo da smo izabrali pravu osobu da kompletira naš tim", naveo je on.





"Karlos Sainc je mlad vozač i Ferari nije imao tako mladu vozačku postavu u poslednjih 50 godina. To je kockanje za nas i zadovoljni smo što smo prihvatili ovaj izazov. To će biti težak put, ali poverenje u mlade vozače je u to usmereno, ne samo u vozače nego i u mehaničare. Sainc je fin i pametan momak. On je timski igrač, radi naporno i biće korisno što je uz Šarla. Dobro je radio u poslednjih pet sezona i gotovo uvek je završavao trke, osvajajući poene za ekipu", dodao je direktor Ferarija.





Sezona u Formuli 1 nije počela zbog pandemije koronavirusa. Brojne trke su odložene ili otkazane, a uprava takmičenja se nada da bi takmičenje moglo da počne 5. jula u Austriji. Planirano je da se na Red Bul ringu održe dve uzastopne trke, 5. i 12. jula. Takođe, postignut je dogovor da se i na stazi u Silverstonu održe trke tokom dva uzastopna vikenda.