Ferari u retro stilu dočekuje hiljaditi GP i to na svom terenu!

Zbog promene u rasporedu izazvane korona pandemijom dva vikenda zaredom imamo trke Formule 1 u Italiji.



Prošlog vikenda na velikoj nagradi Monce smo imali neverovatan trijumf Pjera Gaslija. Naredna trka se vozi u Toskani na Muđielo stazi, inače domaćoj stazi Ferarija.



Naredni vikend i GP biće jubilarna 1000-ta trka Ferarija u Formuli 1 - zbog toga će vozači Sebastijan Fetel i Šarl Lekler imati posebno "uniformisane" bolide.



Naime, njihovi bolidi će umesto prepoznatljive crvene biti u burgundi boji kao omaž prvom bolidu koji je poneo ime Ferarije. Dvojica vozača su najavila odličnu trku, staza je fenomenalna.



Ferari ne stoji ponajbolje u tekućoj sezoni, prošlu trku u Monci ni Fetel ni Lekler nisu završili trku - nadamo se pozitivnijem ishodu na značajnoj godišnjici.



Scuderia Ferrari goes back to its roots with the livery for its 1000th GP#essereFerrari 🔴 #F1 #TuscanGP #SF1000GP 🏁https://t.co/blPAfBIEDh