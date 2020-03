Ferari u centru nove afere, čelnici Formule nemoćni?

Međunarodna automobilska federacija (FIA) u prošli petak je saopštila da je postigla poverljiv dogovor sa Ferarijem posle istrage o motorima te ekipe korišćenim prošle sezone. Toj odluci oštro se usprotivilo sedam od 10 ekipa u šampionatu, pa je FIA sada morala da obrazloži svoj stav.



U saopštenju FIA navodi se da je posle opsežnih i temeljnih istraga sprovedenih prošle godine izražena sumnja da motor Ferarija nije uvek radio u granicama propisa FIA. Ali, da je odlučeno da dalji postupak ne bi nužno doneo zaključak, pošto se ne mogu dokazati nepravilnosti.



"To je zbog složenosti pitanja i nemogućnosti davanja nedvosmislenih dokaza o kršenju pravila", navela je FIA, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).



Nezadovoljne ekipe su u sredu u zajedničkom saopštenju navele da će tražiti potpuno razrešenje slučaja i da zadržavaju pravo da pravnim putem zaštite svoje interese.



Jedine ekipe koje nisu potpisale saopštenje su Ferari i ekipe koje koriste njegove motore, Has i Alfa Romeo.



FIA je u odgovoru navela da je postupala u skladu sa svojim pravilima, kako u odluci da to pitanje reši, tako i u održavanju poverljivih odredbi tog sporazuma.



Takođe, FIA je navela da će preduzeti sve potrebne mere da zaštiti sport i svoju ulogu i reputaciju regulatora šampionata Formule 1.