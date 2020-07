Ferari slavi - Biće domaćini u nastavku F1

Staza Muđelo u Toskani biće u septembru domaćin trke Formule 1, potvrđeno je danas.



Velika nagrada Toskane zakazana je za 13. septembar, nedelju dana nakon trke u Monci.



Staza Muđelo pripada Ferariju i ta trka će biti jubilarna 1000. za italijanski tim.



Ta staza, koja se nalazi 32 kilometra od Firence, nikada do sada nije bila domaćin trka Formule 1, ali su se na njoj vozile trke iz Moto GP šampionata.



Formula 1 je danas, takodje, potvrdila i da će se 27. septembra voziti trka za Veliku nagradu Rusije u Sočiju.



To su deveta i deseta trka koje su potvrđene u šampionatu čiji je kalendar izmenjen zbog pandemije korona virusa.



U Formuli 1 se i dalje nadaju da će se do kraja sezone voziti izmedju 15 i 18 trka.



Šampionat Formule 1 počeo je prošlog vikenda u Austriji, a druga trka voziće se na istoj stazi u nedelju, pod nazivom Velika nagrada Štajerske.