F1 - Užasne scene u Bahreinu, prekinuta trka, potom stigle ohrabrujuće vesti!

Grožan je udario u zaštitnu ogradu kada se njegov bolid zapalio. Francuski vozač izašao je iz vozila i odmah su ga uveli u medicinsko vozilo pored staze. Redari su brzo ugasili požar, a bolid se slomio, iščupan je ceo zadnji kraj.



Na televizijskom snimku videlo se da Grožan otežano hoda i uz pomoć lekara i redara ušao je u ambulantna kola.



Trka je prekinuta, a vozači su otišli u boks.







Ekipa Has saopštila je potom da je njen vozač Roman Grožan dobro i da je zadobio lakše opekotine po rukama i zglobovima u incidentu u današnjoj trci Formule 1 za Veliku nagradu Bahreina.



Has je to objavio na svom Tviter nalogu.



"Grožan je dobro. Ima lakše opekotine na rukama i zglobovima. Sada je na pregledima, svestan je. Čini se da je dobro, a spasilački tim je brzo reagovao. Redari i FIA su obavili sjajan posao. Bilo je strašno. Imali smo sreću u nesreći. Mislim da se izvukao", rekao je direktor Hasa Ginter Štajner, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Mediji su preneli da je Grožan na putu za bolnicu, a pojedini spekulišu da je slomio rebra.



Incident se dogodilo u prvom krugu, kada je Grožan udario u zaštitnu ogradu, posle čega se njegov bolid zapalio. Francuski vozač je i pored velikog plamena ostao priseban i iskočio je iz zapaljenog bolida, kada su mu pomogli redari.



Vozači i članovi ekipa su u neverici iz boksova gledali snimke udesa i bili su izuzetno potreseni.



Redari i zaposleni u organizaciji čiste stazu i popravljaju ogradu, kako bi se trka nastavila. Na stazi su brojni radnici i bageri.

