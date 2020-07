Trke šampionata Formule jedan neće se ove sezone održati u SAD, Meksiku i Brazilu zbog situacije sa koronavirusom na američkom kontinentu.



Rukovodstvo Formule jedan je saopštilo da ne želi da rizikuje održavanjem trka u tim državama, s obzirom na to da su one među zemljama sa najgorom stopom zaraženih na svetu.



Umesto te tri trke, biće dodatne nove tri u Evropi.



One će biti organizovane u nemačkom Nirburgringu i u italijanskoj Imoli, a Portugal će debitovati u Formuli jedan trkom na stazi Portimao.





Formula jedan još nema pripremljen ceo kalendar, ali postoji nada da će se održati 16 trka.



Sa trkama u Nirburgringu, Imoli i Portimau ukupno je 13, a očekuje se da se kalendaru dodaju dve trke u Bahreinu i jedna u Abu Dabiju.