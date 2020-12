F1 - Mercedes kažnjen!

Botas je zauzeo osmo, a Rasel deveto mesto i to su njegovi prvi bodovi u karijeri u Formuli 1. On je na Sakiru osvojio i dodatni bod za najbrži krug trke i osvojio je ukupno tri.



Rasel je danas vozio za Mercedes umesto sedmostrukog svetskog šampiona Luisa Hamiltona, koji ima korona virus. On je na početku trke obišao privremenog timskog kolegu Valterija Botasa koji je krenuo sa pol pozicije i bio je u vodjstvu, ali ga je koštala greška u boksu mehaničara, koji su na njegov bolid stavili prednje gume koje su bile namenjene Botasu.



To se dogodilo za vreme boravka sigurnosnog vozila na stazi. Iza Rasela u boksu je bio Botas, za koga mehaničari nisu bili spremni, pa su nakon što su skinuli gume sa njegovog bolida, odmah vratili stare.



Medjutim, po izlasku na stazu Rasela su morali da vrate u boks kako bi mu stavili ispravne gume, a zbog toga je protiv Mercedesa pokrenuta istraga.



Rasel se na stazu vratio kao peti i popravljao je poziciju do drugog, kada mu je pukla guma i ponovo je morao u boks, nakon čega je trku završio na devetom mestu i osvojio prve bodove u karijeri u Formuli 1, ali je ostao bez pobede.



Medjunarodna automobilska federacija (FIA) saopštila je da je za takav prekršaj uobičajena kazna diskvalifikacija, ali su redari u obzir uzeli niz okolnosti, uključujući kvar na radiju, ali i brzi odgovor Mercedesa na ispravljanju greške.Direktor Mercedesa Toto Volf rekao je da jedan član ekipe nije čuo poziv putem radija.



"Imali smo kvar na radiju u garaži kada je bolid ušao, nisu znali da moraju da menjaju gume i zbog toga smo izašli na stazu sa pogrešnim setom guma. Tehnički kvarovi se dešavaju, to nije ljudska greška. Moramo da otkrijemo, sada smo proverili, vidimo da ne radi, ali ne znamo zbog čega. Takve stvari se dešavaju", rekao je Volf, preneo je Skaj.Nije jasno zbog čega je Mercedes pozvao svoje vozače u boks za vreme "sejfti kara", pošto su bili u dobroj poziciji.



"To je bio bezbednosno zaustavljanje. Bili smo na tvrdim gumama, mogli smo da ostanemo na stazi... Može to da se dovede u pitanje, ali ja mislim da je to bila potpuno ispravna odluka", naveo je Volf.