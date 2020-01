Dvostruki šampion Formule 1 debitovao na Dakar reliju!

Alonso je debitovao u Tojoti i pokušava da postane prvi šampion Formule 1 koji je pobedio u Dakar reliju, preneli su britanski mediji.



Uz njega je vozio navigator, petostruki pobednik u Dakaru motorom Mark Koma, a oni su 15 minuta i 27 sekundi zaostali za pobednikom etape Vajdosom Zalom iz Minija. On je etapu završio za tri sata, 19 minuta i četiri sekunde.



Etapa duga 752 kilometra vožena je od Džede do Al Vaja.



Drugo mesto zauzeo je Stefan Peterhansel iz Minija sa dva minuta i 14 sekundi zaostatka, a treći takodje iz Minija bio je Karlos Sainc sa dva minuta i 50 sekundi zaostatka.



Druga etapa, u ponedeljak, vozi se od Al Vaja do Neoma, 393 kilometara.



Branilac titule Nasel Al Atija, koji je vodio više od 200 kilometara, završio je na četvrtom mestu zbog mehaničkih problema na tojoti.