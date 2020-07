Direktor Ferarija: "Fetel ne razume u potpunosti odluku o odlasku"

Fetelu na kraju sezone ističe ugovor, a Ferari mu nije ponudio novi, iako je Binoto u februaru rekao da je četvorostruki svetski prvak prvi izbor uz Šarla Leklera za 2021. godinu. Umesto njega, Ferari je izabrao Karlosa Sainca.



Fetel je u četvrtak prvi put bio pred medijima otkako je objavljena odluka ekipe. On je rekao da ga je o tome Binoto obavestio u telefonskom razgovoru i da je bio iznenađen raspletom.



Binoto je u intervjuu za Skaj rekao da je Fetel bio iskren i otvoren pre medijima.



"Tokom zimske pauze mnogo vozača nas je pitalo da li postoji prilika i to je bilo normalno u tom periodu. Ali, kao što smo mu privatno rekli ali i javno, Seb je uvek bio prva opcija. Ali, ono što se dogodilo kasnije, pandemija je promenila situaciju u svetu, ali i u Formuli 1. Striktniji budžet, pravila koja su za nas bila važna odložena su za 2022. godinu i bolidi su gotovo 'zamrznuti', kao i za narednu godinu", naveo je on.



"Sezona nije počela i za njega je nekako bila izgubljena prilika da se vrati na stazu i zaista pokaže svoje namere da vozi brzo za Ferari. Morali smo da donesemo odluku koja je na neki način i odgovornost, doneli smo odluku i obavestili smo ga. I dok prihvata odluku jer je sjajan momak i profesionalac, mislim da je nikada neće u potpunosti razumeti i da je zbog toga iznenadjen. Da, mislim da je bio iznenađen, što takodje razumem", dodao je Binoto.



Direktor Ferarija rekao je da su odnosi i dalje sjajni izmedju Fetela i ekipe, uoči početka sezone, u nedelju trkom za Veliku nagradu Austrije. On je medjutim nagovestio da je način kojim je preneo vest mogao da bude drugačiji.



"Da li je odluka na početku ispravna? Uvek je teško reći, nadamo se da smo doneli ispravnu odluku. Da li sam mogao bolje da komuniciram sa njim? O tome smo takodje razgovarali. Prilično sam siguran da uvek postoji način da stvari uradite bolje i to prihvatam", rekao je Binoto.



Prva trka u šampionatu Formule 1 vozi se u nedelju od 15.10 u Austriji.