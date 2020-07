Botas zadovoljan, Lekler iznenađen, Noris ispisao istoriju

Vozač Mercedesa Valteri Botas rekao je da je dobro počeo sezonu i da je zadovoljan pobedom u današnjoj trci Formule 1 za Veliku nagradu Austrije.







"Bilo je mnogo pritiska tokom trke, kad je prvi put izašao sejfti kar pomislio sam da je u redu, ali kod poslednjeg je bilo mnogo pritiska. Da sam napravio i malu grešku, Luis (Hamilton) bi imao mnogo prilika da me pretekne. Uspeo sam da ostanem miran i da kontrolišem trku i ovo je dobar start sezone", rekao je Botas posle trke.



Sezona u Formuli 1 počela je danas trkom na stazi Špilberg, a Botas je u Austriji ostvario osmu pobedu u karijeri."Morali smo da vodimo računa o bolidu, nismo mogli da prelazimo preko ivičnjaka, ali drago mi je što smo ih doveli do kraja trke, vodimo u konkurenciji konstruktora i to je veoma dobar start", naveo je Botas.



Drugo mesto zauzeo je Šarl Lekler iz Ferarija, a treći je bio Lando Noris iz Meklarena. Oni su, osim dobrih nastupa, na te pozicije došli i zahvaljujući Luisu Hamiltonu iz Mercedesa, koji je kao drugoplasirani dobio kaznu od pet sekundi, pa je trku završio na četvrtom mestu.Lekler je rekao da nije očekivao takav rasplet.



"Nisam očekivao, ovo je veliko iznenađenje, ali dobro. Mislim da smo bili savršeni danas. Imali smo i malo sreće sa Luisovom kaznom, nekoliko sudara tokom trke, ali i to je deo trkanja. Želimo da iskoristimo svaku priliku da pronađemo brzinu i završimo na podijumu. Ima još mnogo posla, ali sve je moguće", naveo je on.













Lekler je dodao da će svi raditi kao ekipa i da će se u narednoj trci vratiti još jači.





"Želeo sam da budem vrlo agresivan, kod svakog izlaska posle sejfti kara u krivinama 1-3 nije bilo prilike, ali znao sam da će mi se ukazati prilika. Lando je usporio sa Serhiom Peresom i iskoristio sam šansu", naveo je vozač iz Monaka.





Noris je najbržim krugom trke uspeo da obezbedi treće mesto. On je zaostajao za Hamiltonom u ukupnom vremenu, ali je u poslednim trenucima uspeo da skine zaostatak i obezbedi podijum, prvi u karijeri. Tako je postao najmlađi britanski vozač koji se plasirao na pobednički podijum.





"U nekoliko trenutaka pomislio sam da sam zabrljao. Pao sam na peto mesto, Karlos me je zamalo prestigao, uspeo sam da se izvučem i završio sam na podijumu. Poslednjih par krugova su bili prilično kul i ostao sam bez daha. S obzirom na situaciju u kojoj smo bili, ovo je prilično dobro dostignuće. Ponosan sam što sam deo svega", rekao je 20-godišnji Noris.



Trka je održana bez publike zbog pandemije koronavirusa, a umesto klasičnog napravljen je improvizovani podijum, a svi su držali distancu i pridržavali se zdravstvenih protokola.





Druga trka u šampionatu na programu je naredne nedelje na istoj stazi u Austriji.